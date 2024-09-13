Пекин, 13 сентября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса строят планы по отправке своих войск на Украину с целью силового принуждения России к переговорам на условиях Киева. Об этом заявил 13 сентября замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Минобороны России Александр Фомин

«Украине оказывается всестороннее военное содействие. Фашистскому националистическому режиму передаются современные вооружения, подталкивая киевских марионеток к нанесению ударов по российской территории», — сказал он в ходе выступления на Сяншаньском форуме в Пекине.

Замглавы Минобороны РФ добавил, что отправка натовских войск на Украину может повлечь прямое столкновение ядерных держав.

Как сообщало ИА Регнум, в доктрину России о применении ядерного оружия следует включить понятие «ядерная эскалация», а именно предварительные действия для того, чтобы «убедить» противника, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. По словам эксперта, РФ обязана выразить готовность применить ядерное оружие, иначе мир «свалится в череду войн», а затем наступит третья мировая война.

Страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент Владимир Путин. По его словам, Россия примет соответствующие меры с учётом появляющихся перед ней угроз.

Слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине вызвали беспокойство у американского предпринимателя Илона Маска. У бизнесмена возникло плохое чувство по этому поводу.