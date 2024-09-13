Вашингтон, 13 сентября, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Сенатор от Республиканской партии (штат Монтана) Стив Дэйнс 12 сентября внёс на рассмотрение законопроект о запрете импорта критически важных минералов из России. Документ конгрессмен опубликовал на своём сайте.

yahoo.com Сенатор Стив Дэйнс

По словам республиканца, действующая власть США в лице главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис не смогла защитить рабочие места в Монтане.

«Вместо того чтобы полагаться на наши собственные рудники в Монтане для производства палладия, администрация Байдена и Харрис допускает импорт важнейших минералов из России, что приводит к потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине. Штат богат минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», — пояснил Дэйнс.

Сенатор не видит ни одной причины, по которой США должны продолжать закупать полезные ископаемые, добыча которых возможна на своей территории.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдвое превышающую размеры Калифорнии. Тогда отмечалось, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях, а также в наращивании усилий по обеспечению поставок полезных ископаемых, ключевых для будущих технологий.

Москва направила демарш Вашингтону в связи с изменениями внешних границ континентального шельфа. В МИД РФ отметили, что США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и приобрести более 1 млн кв. км шельфа для собственного пользования.