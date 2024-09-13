Москва, 13 сентября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Решением Басманного суда Москвы арестовано имущество на сумму более 100 млн рублей, принадлежащее топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и его супруге. Об этом говорится в материалах дела, возбуждённого по статье о получении взятки в особо крупном размере.

mgsu.ru Геннадий Сахаров

Судья наложил арест на три московские квартиры, три автомобиля и одно машино-место. Почти всё имущество зарегистрировано на супругу Сахарова.

Квартиры расположены в разных жилых комплексах на западе Москвы, площадь каждой из них около 66 кв. м. В одном из жилкомплексов на проспекте Вернадского арестовали машино-место, принадлежащее семье топ-менеджера. Жена Сахарова владеет автомобилем Zeekr-001 2023 года выпуска рыночной стоимостью около 7 млн рублей. Также арестовали второй автомобиль супруги 2022 года выпуска.

Третью машину, которая числится на балансе ООО «Интэнс Инжиниринг», бенефициаром которого является Сахаров, обнаружили при обыске загородного дома топ-менеджера возле Внукова.

Как сообщало ИА Регнум, директора структурного подразделения «Росатома» Геннадия Сахарова арестовали в марте. По данному уголовному делу также задержали первого заместителя генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Его подозревают в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт от Генпрокуратуры больших и эффективных усилий по борьбе с коррупцией. ФСБ глава государства поручил уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах. Народ России ждёт от спецслужб результативных и наступательных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы, отметил он.