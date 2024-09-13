Лондон, 13 сентября, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия «изначально всё это начала» и «была причиной конфликта» на Украине. Так он прокомментировал журналистам слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва будет принимать соответствующие решения «исходя из тех угроз, которые будут создаваться».

(сс) Rwendland Кир Стармер

Стармер дал комментарий во время полёта в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом. По словам британского политика, именно тема поддержки Киева будет предметом переговоров, которые затронут стратегию, «а не только тактику».

«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Россия может положить конец этому конфликту немедленно», — цитирует Кира Стармера The Guardian.

При этом он подчеркнул, что Россия начала этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону.

Как сообщало ИА Регнум, страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент Путин. Он пояснил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО, украинцы сделать этого не могут. РФ примет соответствующие меры исходя из тех угроз, которые будут создаваться, подчёркивал глава государства.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это заявление серьёзным, деликатным, но строгим предупреждением, игнорировать которое не стоит. НАТО стоит прислушаться к предупреждению.

Причина конфликта на территории Украины заключается в последовательных попытках превратить эту страну в анти-Россию, заявил 1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В декабре 2023 года в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. В сложившейся ситуации глава государства обвинил страны — члены НАТО.

Ещё одной причиной конфликта стали кровавые события в Донбассе в течение восьми лет, указал Путин, напомнив о государственном перевороте 2014 года на Украине и о свержении президента этой страны Виктора Януковича, которое произошло вопреки договорённостям с оппозицией под гарантии европейских стран.