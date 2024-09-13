Москва, 13 сентября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Двоих студентов Лефортовский районный суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения в колонии строгого режима по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 135 УК). Подробности скандального дела сообщил РБК.

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История началась в конце лета 2022 года. Студенты Даниил и Тимур провели под арестом больше двух лет.

По версии следствия, парни находились возле окна в квартире на втором этаже, при этом оба были без одежды — за тем окном находится ванная. Их заметили дети, которые играли на площадке. Им показалось, что мужчины занимаются чем-то непристойным. По словам одного из мальчиков, студенты были на подоконнике. О происшествии ребёнок рассказал матери, а она сообщила в полицию. Мужчин задержали.

Изначально уголовное дело завели по статье о сексуальных действиях, совершённых с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего. В этом случае студентам грозило наказание вплоть до пожизненного, но впоследствии обвинение переквалифицировали на нынешнюю статью, по которой предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Почти через год нахождения фигурантов в СИЗО был проведён следственный эксперимент, который показал, что с детской площадки нет возможности увидеть, что происходит на втором этаже дома, который находится на удалении от площадки.

Также выяснилось, что части тела ниже пояса с улицы разглядеть невозможно, а на подоконник не получится встать и удержаться.

По словам одного из обвиняемых, они с другом ремонтировали прорвавшуюся трубу и разделись, чтобы не намочить одежду. О сексе речи идти не могло — у одного из них есть девушка. Даниил и Тимур не признали вину, а некоторые родители потерпевших выступили в их защиту.

Суд назначил студентам 5 и 5,5 лет в колонии строгого режима, поэтому для них невозможен перерасчёт времени, когда день нахождения в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии.

Как сообщало ИА Регнум, блогера Алексея Поднебесного отправили в СИЗО по делу о совращении 15-летней школьницы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. По данным следствия, 2 августа 46-летний фигурант в помещении бара Fish Fabrique совершил в отношении девушки 2008 года рождения развратные действия без применения насилия. На следующий день в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с ней же в половую связь.

12 августа в Москве задержали гражданина Узбекистана за приставания к несовершеннолетней девочке в аквапарке. В полицию обратился отец 15-летней школьницы, который сообщил, что неизвестный мужчина домогался его дочери. Правоохранители оперативно установили педофила. Им оказался 23-летний нелегальный мигрант. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.