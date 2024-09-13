Киев, 13 сентября, 2024, 03:51 — ИА Регнум. До 10 млн человек вырастет число страдающих от психических расстройств на Украине. Соответствующие данные со ссылкой на директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганса Клюге привело 12 сентября издание «Страна. ua».

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«Одно из беспокойств относительно зимы — это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем. По нашим оценкам, почти 10 млн человек на Украине имеют риск психических расстройств, от лёгких до тяжёлых», — сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Он добавил, что с приближением третьей годовщины конфликта такие вызовы возрастут. Осознание близости зимы может обострить ситуацию, заключил Клюге.

Как сообщало ИА Регнум, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о росте случаев домашнего насилия с участием вернувшихся с фронта военных. На Украине должным образом не организована психологическая реабилитация военных, признал он. В настоящее время она находится в «зачаточном состоянии». Это грозит большими проблемами после завершения конфликта, добавил Клименко.

В январе британская газета The Times писала, что от 20 до 30% личного состава украинской армии страдают психическими расстройствами. По данным журналистов, в ряды ВСУ набирают психически нездоровых людей, а также страдающих алкоголизмом и наркоманией, потому что состояние украинских мобилизованных практически не контролируют. При этом у изначально здоровых людей на фоне стресса в зоне боевых действий появляются психические расстройства.