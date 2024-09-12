Москва, 13 сентября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Ввести плату за все виды образования в России для детей иностранцев предложили депутаты от фракции ЛДПР. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

В пояснительной записке к документу говорится, что иностранные работники привозят в Россию семьи, бесплатно устраивают детей в образовательные учреждения. Это приводит к заметному снижению уровня воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками. В большинстве случаев дети мигрантов вообще не знают русского языка либо владеют им слабо.

Авторы идеи предлагают ввести плату за все виды образования для детей иностранцев, включая дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и профессиональное обучение. В качестве аргументов указывается необходимость решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванного увеличением числа детей мигрантов.

Депутаты предлагают внести изменение в статью 78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Как сообщало ИА Регнум, детей мигрантов, получающих образование в российских школах, необходимо постепенно заставить учить русский язык, заявил 5 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что делать это необходимо постепенно и без хамства.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа предложила ограничить право трудовых мигрантов без российского гражданства привозить в страну свои семьи. Авторы законопроекта подчеркнули, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в РФ только на основании трудового договора или патента и не имеющих других законных оснований для этого. Члены семей работников с высокой квалификацией являются исключением.