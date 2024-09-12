Москва, 13 сентября, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Правительство не поддержало проект закона об отмене ЕГЭ. Об этом сообщил один из инициаторов предложения.

ИА Регнум ЕГЭ

Отмечается, что законопроектом предлагалось отменить ЕГЭ и заменить его традиционным госэкзаменом.

«Кабмин не поддержал проект, мы не собираемся опускать руки», — сказал «РИА Новости» собеседник.

В пояснительной записке к документу говорилось, что из-за ЕГЭ с каждым годом среди школьников растёт количество суицидов, кроме того, проведение экзамена требует от государства значительных расходов.

Как сообщало ИА Регнум, в сферу деятельности Кремля не входит совершенствование и реформирование единого государственного экзамена, заявил 8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что профильными ведомствами работа по совершенствованию ЕГЭ ведётся постоянно.

В конце августа глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что в России могут измениться форматы проведения основного и единого государственных экзаменов. По его словам, соответствующие предложения уже обсуждаются экспертами.

С 2024 года выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию. Глава государства также потребовал устранить расхождения между школьной программой и вопросами на экзаменах.