Москва, 13 сентября, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Собственникам дали дополнительные три года на освоение неподготовленных дачных участков. Об этом заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

ru.torange.biz Дачный участок

По словам Скуфинского, в 2023 году было обследовано около 6 млн га земель, на 435 тыс. га выявлены нарушения — нецелевое использование земли, самозахваты, причём 74% таких нарушений — это земли населённых пунктов, до 20% площади в садоводческих хозяйствах занято захламлёнными участками, несанкционированными свалками.

Глава Росреестра заявил, что подготовлена и утверждена дорожная карта по повышению эффективности использования земли и вовлечению её в оборот.

8 августа подписан закон, который устанавливает дополнительные три года для людей на подготовку участка к использованию по целевому назначению.

«Если в течение этих трёх лет участок не подготовлен к использованию, то уже контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка», — пояснил Скуфинский.

В случае неиспользования участка в течение трёх лет собственники получат предупреждение, штрафы не предусмотрены. Если владелец не исправил нарушение в течение полугода, то Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган. Дело может закончиться судом и изъятием участка, добавил чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Госдума приняла закон, согласно которому правительство уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, ограничив тремя годами максимальный срок их освоения.

Выращивание на даче ипомеи трёхцветной грозит уголовной ответственностью, заявила журналистам адвокат Елена Кудерко. В летний сезон правоохранительные органы могут совершать проверки, чтобы установить, нет ли запрещённого растения на дачном участке.