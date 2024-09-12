Вашингтон, 13 сентября, 2024, 00:30 — ИА Регнум. США сосредоточены на военной помощи России в защите ее суверенитета. Об этом 12 сентября заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, имея в виду поддержку Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — сказал он журналистам на брифинге.

Официальный представитель министерства обороны США продолжил выступление, пообещав по мере приближения зимы обеспечить Украину необходимыми средствами противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, а также бронетехникой и артиллерией.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 11 июля в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, предоставляя слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил, что выступит российский лидер Владимир Путин. Глава Белого дома понял, что ошибся, и объяснил это тем, что слишком много думает о победе над коллегой из РФ. В свою очередь Зеленский пообещал забыть оговорку Байдена.

В Пентагоне не видят изменений в приоритетах военной поддержки Украины со стороны Запада, утверждал Патрик Райдер 10 сентября. По его словам, Вашингтон нацелен на удовлетворение не только срочных потребностей Киева, но и долгосрочных.