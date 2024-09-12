Москва, 12 сентября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. На Земле вечером 12 сентября началась магнитная буря уровня G2. Затем она повысилась до уровня G3. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Алексей Даничев / «РИА Новости»

Считается, что бури уровня G1 самые слабые, уровня G3 — сильные бури, вызывающие перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

Геомагнитная обстановка стала меняться примерно с 06:00 мск. Скорость солнечного ветра резко повысилась с 350 до 450 км/c. Около полудня солнечный ветер дул уже со скоростью 530 км/с и началась слабая магнитная буря, затем её уровень повысился до уровня G3.

Как сообщало ИА Регнум, ранее учёные прогнозировали почти со 100%-й вероятностью то, что новое облако плазмы ударит по Земле 12 сентября. Расчёты показывали приход солнечного вещества около 22:00 мск. Пик бури ожидается в 03:00 — 04:00 мск, когда до планеты дойдёт плотное ядро облака. Не исключена высокая вероятность полярных сияний, в том числе в средних широтах.