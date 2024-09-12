Лондон, 12 сентября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Великобритания, обещающая новые транши помощи Киеву, может остаться в истории как спонсор террористов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне по итогам визита главы британского МИД Дэвида Лэмми в Киев вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

NEIL HALL/EPA/ТАСС Учения украинских военнослужащих в Великобритании

Результаты пребывания Лэмми и Блинкена в Киеве указывают на то, что Лондон по-прежнему увлечён погоней за несбыточной целью — нанести России «стратегическое поражение». Киеву обещают всё новые транши помощи и денег, которые, как и все предыдущие, либо сгорят в зоне боевых действий, либо, и это вероятнее, пропадут в бездонных карманах коррумпированных украинских элит, отметили дипломаты.

Британские власти близки к уходу на очередной весьма опасный виток в спирали эскалации, добавили они.

«Они всё глубже увязают в расставленных ими же конфронтационных силках, проматывая своё международное реноме и вписывая себя в историю в качестве спонсора террористов и мародёров ВСУ», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, тему применения американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.