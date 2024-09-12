Джакарта, 12 сентября, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Спасательные службы Индонезии начали поиск москвички Александры Мордовиной, родственники которой заявили о пропаже девушки на индонезийском острове Ломбок в конце августа. Об этом 12 сентября «РИА Новости» сообщил глава 1-го участка Национального парка вулкана Ринджани Дви Пангесту.

Donal Husni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вид на вулкан Ринджани

«Вулкан Ринджани — лишь одно из потенциальных мест, где может находится девушка. Точно мы не знаем, где она может быть, ведь в последний раз ее видели в отеле. Мы определили четыре потенциально опасных места и сосредоточимся на них в эти четыре дня поисковых мероприятий», — сказал он.

По его словам, к поискам добровольно присоединились трое россиян, которые используют дроны для лучшего охвата труднодоступной местности.

Также собеседник агентства отметил странности этого дела, например то, что девушка взяла с собой часть багажа из номера отеля, чего обычно не делают для подъёма на гору, который занимает не более 24 часов с учётом возвращения. Более того, её скутер и шлем остались на месте.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что россиянка Александра Мордовина пропала, предположительно, во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани на острове Ломбок. Последний раз москвичка выходила на связь 29 августа. С тех пор связи с ней нет.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня в Сочи спасатели обнаружили в Чёрном море тело девушки. Предположительно, именно она пропала в акватории пляжа «Ривьера» во время шторма. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, что во время шторма девушка и парень находились в воде около берега. В какой-то момент девушку унесло волной, молодой человек сумел выбраться на берег.