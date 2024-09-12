Киев, 12 сентября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии в связи с визитом президента России Владимира Путина в Улан-Батор. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.

BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/EPA/ТАСС Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

Ведомство выразило глубокое разочарование из-за отказа Монголии исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина и пообещало не оставлять такие действия без ответной реакции.

Российский лидер посетил Монголию с двухдневным официальным визитом 2–3 сентября. Государство подписало Римский статут МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест президента РФ.

В этой связи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС. По словам спикера Кремля, МУС никак не помешает развитию отношений РФ с заинтересованными странами-партнёрами.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал визит Владимира Путина «тяжёлым ударом» по МУС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления украинских политиков в адрес Монголии и других третьих стран об их отношениях с Россией являются не чем иным, как хамством.

Россия не признаёт юрисдикцию МУС. В марте Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС и ряда судей. Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств.