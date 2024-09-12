Вашингтон, 12 сентября, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Космические туристы впервые вышли в открытый космос с борта корабля Crew Dragon, сообщила компания SpaceX 12 сентября в соцсети X.

SpaceX. Кадр из видео

В рамках миссии Polaris Dawn в космическом пространстве побывали командир экипажа и спонсор проекта Джаред Айзекман и пилот, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Джиллис. Выход в космос начался в 06:12 по времени Восточного побережья США (в 13:12 мск), когда корабль находился в 738 км над Землёй.

«Это первый случай, когда непрофессиональные астронавты совершили выход в открытый космос с коммерческого космического корабля», — подчеркнули в компании.

Астронавты были в специальных скафандрах, разработанных SpaceX.

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Ранее в компании сообщили, что экипаж Polaris Dawn уже приступил к проведению исследований на околоземной орбите. Выход астронавтов в открытый космос был заявлен в качестве одной из главных целей миссии.

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала 10 сентября в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. В составе экипажа четыре непрофессиональных астронавта миссии Polaris Dawn: командир Джаред Айзекман, подполковник ВВС США в отставке пилот Скотт Потит, а также инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.