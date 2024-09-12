Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Число желающих уехать в Россию из стран, где насаждаются «извращённые» установки, растёт, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Глава государства напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он подчеркнул, что Россия не борется против каких-то других ценностей.

«Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора», — сказал Путин.

Он пояснил, что в основном речь идёт о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращённые этические установки.

Также российский лидер заявил, что руководство некоторых стран буквально теряет человеческий облик, что ведёт к опасным последствиям для отдельных людей и семей. По его мнению, в странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования — то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам.

Также он обратил внимание на то, что глобалистские элиты используют культуру в качестве оружия. Значимость гуманизма, диалога, взаимного уважения и доверия, добавил он, разделяет мировое большинство, однако оно находится под постоянным давлением и угрозой размывания.