Москва, 12 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Российский журналист Владимир Познер не стал соглашаться на работу на Западе из-за требования высказаться о президенте РФ Владимире Путине. Об этом пишет издание Forbes.

Софья Сандурская/ТАСС Владимир Познер

По словам Познера, ему поступали предложения от некоторых СМИ, которые он не стал называть. Однако журналисту выдвинули требование: высказаться «определённым образом» о Путине и его политике.

«Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», — добавил журналист.

Вместе с этим Познер заявил, что «мечтает» о возвращении на телевидение, однако не думает, что это произойдет.

Как передавало ИА Регнум, Познер в 2022 году также пропал с экранов. Его авторская программа «Познер» перестала выходить в эфир Первого канала, как и программа Ивана Урганта. В январе 2023 года Владимира Познера с супругой заметили на премьере спектакля в Париже. В СМИ также писали, что он переехал в США.

До этого Познер заявлял, что Россия никогда не была его домом и русским он так себя и не почувствовал. Он также говорил, что в России давно существует комплекс неполноценности перед странами Запада.