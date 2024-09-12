Москва, 12 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Участники акции #ВыбираемВместе2024 — Москва программы «Миллион призов» направили на благотворительность более 73 млн рублей, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом отмечается, что из всей суммы около 45 млн рублей было направленно на поддержку участников спецоперации и жителей приграничья Курской области. Ещё 28 млн рублей направили в благотворительные организации, которые помогают тяжелобольным людям, оказавшимся в сложной ситуации, а также бездомным животным.

Призовые баллы были разыграны среди участников, которые голосовали на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино. В качестве награды победители получали одну, три или пять тысяч баллов, где один балл эквивалентен одному рублю.

В результате победителями розыгрыша стали более 1,7 млн участников. Призы разыграли случайным образом, используя специальное оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 сентября в Москве прошёл третий, заключительный розыгрыш акции. В последний розыгрыш попали избиратели, которые голосовали с 20:01 7 сентября и до окончания выборов 8 сентября.