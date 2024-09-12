Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Руководство некоторых стран буквально теряет человеческий облик, что ведет к опасным последствиям для отдельных людей и семей, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

По его словам, в странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования — то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам.

«Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким это приводит последствиям для конкретных семей и людей, причем самых разных возрастов. Мы это видим», — отметил Путин.

Также он обратил внимание на то, что глобалистские элиты используют культуру в качестве оружия. Значимость гуманизма, диалога, взаимного уважения и доверия, добавил он, разделяет мировое большинство, однако оно находится под постоянным давлением и угрозой размывания.

Российский лидер подчеркнул, что Россия считает священным право говорить на родном языке, хранить веру отцов и жить по естественным законам природы.