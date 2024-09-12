Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Глобалистские элиты используют культуру в качестве оружия. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Администрация президента России Владимир Путин

Как отметил президент, значимость гуманизма, диалога, взаимного уважения и доверия разделяет мировое большинство, однако оно находится под постоянным давлением и угрозой размывания.

«Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг, из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей. Всего, что не совпадает с повесткой, которую продвигают так называемые глобалистские элиты и правящие круги некоторых государств», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы и нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны.

Как передавало ИА Регнум, в марте Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа и придает ему силу в трагические и переломные моменты.

Перед этим российский лидер отмечал, что Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в европейских странах с русской культурой. Также он отметил, что к отмене русской культуры могут призывать только неумные люди. Он подчеркнул, что отменить культуру целого народа просто нереально.

России необходим прорыв в культурной сфере, также заявил президент. Стране есть чему поучиться у своих предков, задававших образцы и в традиционном, и в авангардном искусстве, отметил он. На Западе проводят не только политику культуры отмены, но и фактически отменяют гуманитарное образование, добавил глава государства.