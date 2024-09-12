Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Святой князь Александр Невский — хранитель российской государственности и спаситель русского этноса. Об этом заявил президент Владимир Путин 12 сентября, после посещения Благовещенского храма в Александро-Невской лавре.

Евгений Одиноков/РИА Новости Скульптурная композиция «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва на берегу Чудского озера

Любопытно, что именно Александру Невскому царь Пётр I посвятил первый монастырь, заложенный на новом месте, на месте будущей столицы, отметил глава государства в ходе беседы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Не случайно, потому что он хранитель российской государственности и, по сути, спаситель русского этноса, без всякого преувеличения», — сказал Путин.

Отношения Невского с Золотой Ордой создали условия для сохранения русской идентичности, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Путин и патриарх Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского.