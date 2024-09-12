Москва, 12 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Дело о теракте, во время которого погиб глава Михайловки Запорожской области Иван Сушко, направили в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуре России.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Представители ведомства отметили, что перед судом предстанут пятеро жителей Запорожской области, которые обвиняются в совершении акта международного терроризма. По версии следствия, из-за действий обвиняемых в 2022 году погиб Сушко. В его автомобиль было установлено взрывное устройство, которое затем привели в действие.

«В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Запорожской области Данилы Смолы (внесён в перечень террористов и экстремистов), Дмитрия Новикова (внесён в перечень террористов и экстремистов), Александра Ляховченко (внесён в перечень террористов и экстремистов), Алексея Кириченко (внесён в перечень террористов и экстремистов) и Владимира Тетерева (внесён в перечень террористов и экстремистов). Они обвиняются по ч. 3 ст. 361 УК РФ (Акт международного терроризма) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств)», — указано в публикации на официальном сайте.

В публикации указано, что расследование в отношении остальных участников продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, глава администрации Михайловки Иван Сушко погиб 24 августа 2022 года в Запорожской области в результате умышленного подрыва автомобиля. В момент взрыва он был в машине вместе с приёмной дочерью, чиновник вёз её в детский сад.

В декабре 2023 года фигурантов дела отправили под стражу. По данным следствия, они действовали по указанию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).