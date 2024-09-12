Москва, 12 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Нападающий Артём Дзюба перешёл в футбольный клуб «Акрон» (Тольятти). Соответствующая информация появилась на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Так, Дзюба появился в заявке команды на сайте РПЛ на предстоящий матч с подмосковными «Химками».

36-летний футболист будет выступать под 24-м номером.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая стало известно, что нападающий Артём Дзюба покинул московский футбольный клуб «Локомотив» после завершения контракта. Игрок пришёл в состав «Локомотива» зимой 2023 года, сыграв за «железнодорожников» 39 матчей, в которых отличился 12 голами и девятью результативными передачами.

Дзюба в ноябре прошлого года после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» подрался в раздевалке с футболистом «Локомотива» Сергеем Пиняевым. Выяснять отношения спортсмены начали ещё на поле. Во время игры нападающий московского клуба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок. Одноклубник, в свою очередь, заявил Дзюбе, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает.