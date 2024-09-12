Пекин, 12 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили украинский кризис на встрече в Санкт-Петербурге 12 сентября. Об этом сообщает МИД КНР.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И

«Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу», — сказано в сообщении китайского МИД.

Внешнеполитическое ведомство КНР подчеркнуло, что Путин высоко оценил мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва открыта для мирных переговоров.

Встреча Путина и Ван И проходила в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью назвал китайско-бразильское предложение деструктивным. По его мнению, страны якобы заранее обсудили свою мирную инициативу с Россией. Он отметил, что Украина не готова обменивать территории на мир с Россией. По словам главы киевского режима, страну не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта.

В конце апреля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, альянс должен задуматься о своей роли в нём. Таким образом он ответил на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Пекину следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.

6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Китай не приветствует попытки использовать данный кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Представитель Кремля уточнил, что китайская сторона сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность, в том числе и в этом вопросе. Он добавил, что Москва приветствует такой подход, однако пока не видит изменений в позиции киевского режима с его полным отказом от переговоров.