Москва, 12 сентября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Сотрудник украинских спецслужб, причастный к покушению на Захара Прилепина, узнал местонахождение писателя из переписки с его сыном. Об этом говорится в обвинительном заключении, оглашённом 12 сентября во 2-м Западном окружном военном суде.

Георгий Поветкин/ТАСС Захар Прилепин

По данным следствия, сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) по фамилии Журавкин был куратором предполагаемого исполнителя покушения Александра Пермякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). В соцсети «ВКонтакте» Журавкин создал аккаунт на имя Иванки Поликарповой и, скрывая свою личность, в январе 2023 года начал переписываться с сыном Прилепина Ильёй.

В период с 24 апреля по 3 мая Журавкин выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в посёлке Пионерском. Затем он сообщил о местонахождении писателя Пермякову и поручил ему убить Прилепина путём подрыва его автомобиля.

В обвинительном заключении также указано, что Пермякова обязали регулярно отчитываться о проделанной работе. На Украине Журавкин передал ему $2 тыс. и 10 тыс. гривен. В Россию Пермяков прибыл 3 августа 2022 года, снял квартиру в Солнечногорске, а затем, продолжая искать Прилепина, менял места проживания. Другие участники преступной группировки продолжали снабжать его деньгами.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль, в котором находились Прилепин и его соратник Александр Шубин, был взорван утром 6 мая 2023 года в посёлке Пионерском Нижегородской области. Шубин погиб на месте, Прилепин выжил, но получил серьёзные ранения. Вскоре по подозрению в совершении теракта задержали Пермякова.

Пермякова, который признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему инкриминируют, в частности, совершение теракта, прохождение обучения для террористической деятельности, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, подделку документов. Установленный следствием соучастник преступления объявлен в розыск.