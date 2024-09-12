Москва, 12 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Старейшую актрису Театра на Таганке и заслуженную артистку РСФСР Марину Полицеймако 12 сентября похоронили на Троекуровском кладбище.

Елена Никитченко/ТАСС

Рядом с ней покоятся Виталий Вульф, Евгений Жариков, Александр Барыкин и другие известные деятели культуры.

Гражданская панихида прошла в этот же день в Театре на Таганке.

Марина Полицеймако умерла в возрасте 86 лет. Причина её смерти неизвестна. Она была вдовой знаменитого советского актёра Семёна Фарады, у них есть общий сын — известный артист театра и кино, телеведущий Михаил Полицеймако.

За время своей работы она сыграла на сцене театра десятки ролей в различных спектаклях, включая «Дом на набережной», «Живой», «Жизнь Галилея» и многие другие.