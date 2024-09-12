Москва, 12 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Стоимость золота достигла нового рекордного значения, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Так, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась до $2570,85. Предыдущий рекорд был установлен на отметке $2570,4 в середине августа.

По мнению экспертов, подорожание золота происходит из-за напряжённой ситуации в мире, а сам металл расценивается как актив-убежище. Кроме того, спрос на драгоценный металл, как считают экономисты, вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США и активных покупок со стороны крупнейших центральных банков.

Как передавало ИА Регнум, по словам директора института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, инвестиционное золото растёт, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает. Эксперт отметил, что самые лучшие инвестиции — это физическое золото, то есть слитки, которые и через сто лет не потеряют своей стоимости. При этом «металлические» счета — это бумажное золото, и оно менее интересно для инвестиций, физическое — более надёжно.