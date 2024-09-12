Минск, 12 сентября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В Белоруссии таможенники изъяли посылку из России, где вместо сантехники находились боеприпасы и оружие, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Телеграм-канал государственного таможенного комитета Белоруссии

«Минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — сказано в публикации Telegram-канала комитета.

Сообщается, что таможенники вышли на след оружия после того, как в Минске задержали гражданина страны, на адрес которого была отправлена подозрительная посылка из России. Специалисты отсканировали содержимое коробки и выяснили, что оно не соответствует заявленному в отправлении.

Вместо сантехники в коробке был обнаружен пистолет, кобура, 19 патронов и два магазина для их хранения. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 333-1 Уголовного кодекса Белоруссии.

Ранее в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы обнаружили взрывчатку иностранного производства. Взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари с Украины.