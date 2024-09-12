Уфа, 12 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области представили новый маршрут для автотуристов — «Реликтовая жемчужина». Он пролегает от Оренбурга до уникального природного объекта — национального парка «Бузулукский бор».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Оренбурге появился новый туристический маршрут для автомобилистов

Составили и провели презентацию маршрута «Роснефть» и министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Мероприятие состоялось на оренбургской АЗС «Башнефть» (входит в «Роснефть»), а также в центре развития туризма региона.

Все участники получили буклеты с описанием туристических достопримечательностей региона. Автотуристы узнали об уже сформированных «Роснефтью» маршрутах для путешествий на автомобиле, а также об информационно-сервисной платформе «Горизонты России: Поехали с нами!». Кроме того, для клиентов АЗС была проведена познавательная викторина с розыгрышем сувениров.

Протяженность маршрута «Реликтовая жемчужина» составляет 285 км. По пути следования автотуристы могут посетить Национальный парк «Бузулукский бор» — крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии возрастом около 10 тыс. лет. В парке растет одно из старейших деревьев России — Царица-Сосна, возраст которой превышает 300 лет. Автомаршрут также пролегает через уникальные природные объекты — Дендросад и Боровую опытную станцию, реконструкция которых проводится при поддержке «Оренбургнефти».

Кроме того, туристам будет интересно посетить знаменитый подвесной мост через реку Урал, который соединяет берега реки, расположенные в разных частях света — в Азии и Европе. Еще одна уникальная достопримечательность — старинные Святые пещеры в Новосергиевском районе, одно из ключевых мест паломничества в регионе.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Оренбурге появился новый туристический маршрут для автомобилистов

Маршрут «Реликтовая жемчужина» проложен вдоль федеральной трассы М-5, на пути следования расположены автозаправочные станции «Башнефть», где путешественники могут заправить автомобиль топливом, отдохнуть в кафе или приобрести необходимые в дороге товары, в том числе продукцию местного производства и сувениры.