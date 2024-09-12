Минск, 12 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Политика Белоруссии не агрессивна по отношению к Польше, Минск не станет вступать в войну с Варшавой, заявил 12 сентября президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями проживающих в стране разных национальностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей», — приводит его слова агентство БелТА.

Он добавил, что в Белоруссии осознают последствия такой войны в виде гибели миллионов людей, отметив, что «победителей в ней не будет».

Как передавало ИА Регнум, власти Польши 1 августа начали операцию по усилению противовоздушной обороны на границе с Белоруссией. Польские СМИ сообщали, что основная цель операции — «защита воздушного пространства страны от объектов, незаконно нарушающих её границы», особенно объектов, летящих на малых высотах.

31 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти республики начали формировать новую дивизию на границе с Белоруссией, которая будет состоять из танков США и Южной Кореи. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.