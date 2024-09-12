Лондон, 12 сентября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. У главы МВД Великобритании Дианы Джонсон украли кошелёк на конференции по теме воровства, которая проходила для офицеров полиции в королевстве, пишет газета Financial Times.

UK Government/Global Look Press Глава МВД Великобритании Диана Джонсон

Сообщается, что местная полиция уже задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался 56-летний мужчина. Информацию о краже также подтвердило МИД Великобритании.

«Министерство внутренних дел подтвердило, что у Джонсон украли её вещи на конференции, и заявило, что никаких угроз безопасности выявлено не было», — говорится в материале.

В материале уточняется, что кража кошелька произошла именно в тот день, когда правительство начало досрочное освобождение некоторых заключённых. Такое решение было принято для того, чтобы справиться с переполненностью тюрем в Англии и Уэльсе.

Ранее сообщалось, что британское правительство решило выпустить на свободу 1700 заключённых, осужденных за домашнее насилие, из-за нехватки мест в тюрьмах. 10 сентября вступила в силу программа, согласно которой освобождению подлежат те, кто отбыл 40% срока наказания.

Как передавало ИА Регнум, в апреле количество дневных краж в Великобритании достигло рекордного уровня в 71%. По мнению экспертов по преступности, такой всплеск объясняется снижением показателей обнаружения, этот фактор придал смелости ворам. Также считается, что на уровень преступности в королевстве повлияло сокращение работы местной полиции.