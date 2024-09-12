Москва, 12 сентября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Бард Сергей Никитин, известный исполнением таких легендарных композиций, как «Я спросил у ясеня» и «Александра, Александра», а также поддержкой Украины, выступил в Доме учёных Пущинского научного центра РАН. Исполняющий обязанности директора Дома учёных Людмила Карсакова в беседе с ИА Регнум объяснила, как на сцене государственного учреждения появился человек, спешно покинувший Россию после начала СВО.

Сергей Фадеичев/ТАСС Сергей Никитин

Как отметила Людмила Карсакова, ничего страшного в выступлении артиста она не видит. Иноагентом Никитина не признали, значит, может давать концерты, несмотря на свои убеждения.

По словам и. о директора, о связи четы Никитиных со сбором средств для Украины никто в Доме учёных не знал.

«А что в этом такого? Он не иноагент. Нигде запретов на него нет. Официально он гражданин Российской Федерации, ИП. Он имеет право давать концерты», — заявила Людмила Карсакова.

Ранее несколько концертов бардов Сергея и Татьяны Никитиных в России отменили после того, как стало известно, что они агитируют за сборы для антироссийской организации признанного террористом, иноагентом и объявленного в розыск Бориса Акунина «Настоящая Россия» (внесена в перечень иностранных агентов). Эта организация открыто собирает средства на помощь киевскому режиму.

После возникшего громкого общественного резонанса Никитины попытались оправдаться и открестились от спонсирования ВСУ, а концерты в РФ перестали анонсировать, «чтобы не подставлять организаторов».

Однако от самих выступлений не отказались и продолжают зарабатывать в РФ.

По словам Карсаковой, ей понятен отказ Сергея от анонса концертов: «Не хочет дразнить собак, вот и всё».

«Я повторяю, он не иноагент. Был бы в списке — однозначно нет. А так — нет доказательной базы, а ходить собирать что-то по каждому артисту, ну это нереально», — добавила и. о директора Дома учёных.

Как сообщало ИА Регнум, Татьяна и Сергей Никитины покинули Россию после начала спецоперации. В соцсетях они попытались заверить поклонников, что отправились в США к сыну. Однако Никитины оказались в числе спонсоров Украины, начав участвовать в мероприятиях, где не скрывают, что вырученные средства отправятся антироссийским силам.

Российская поэтесса Юнна Мориц в комментарии ИА Регнум 22 апреля заявила, что намерена через суд запретить Никитиным исполнять написанные на её стихи песни — из-за проукраинской позиции бардов.

По возвращении летом из США в Москву на заработки Никитин дал несколько концертов, а также успел подписать книгу для осуждённой за оправдание терроризма Евгении Беркович (внесена в перечень террористов и экстремистов).

Дом ученых в Пущине — федеральное государственное учреждение культуры. Его полное название — ФГБУК Дом ученых Пущинского научного центра Российской академии наук. Согласно уставу учреждения, учредителем и собственником имущества Дома ученых является Российская Федерация — государство, которое последние два с лишним года проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Сергей Никитин — советский и российский композитор, исполнитель, актёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. После начала СВО Сергей Никитин и его супруга и коллега по сцене Татьяна переехали в США. Кроме прочего там они участвовали в рекламе фонда «Настоящая Россия» (признан иноагентом). В записанном для рекламы фонда ролике Никитины призывали собирать деньги для «Настоящей России». Фонд основан в марте 2022 года писателем Борисом Акуниным (Борис Чхартишвили), который в январе 2024 года признан иноагентом, а на данный момент признан террористом и экстремистом и объявлен в розыск.