Москва, 12 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Музыканты группы RASA Дарья Шейк и Виктор Поплеев, которых ФПБК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией) просит проверить на спонсирование ВСУ из-за их выступления на фестивале Glamotion в Германии, давно поддерживают СВО и переводят деньги из своих гонораров на покупку дронов, медикаментов и всего необходимого для российских бойцов. Об этом ИА Регнум рассказала директор группы Милена Дорохина.

Елизавета Клементьева/ТАСС Участники музыкального дуэта RASA

12 сентября глава ФПБК Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить российских музыкантов, в том числе группу RASA, на спонсирование ВСУ. По данным ФПБК, одним из организаторов фестиваля Glamotion является Надежда Кинс — уроженка Украины, которая после начала СВО публично осуждала Россию, а также переводила на нужды ВСУ часть доходов, полученных от концертов с участием российских исполнителей. Под подозрение общественника кроме группы RASA попали Клава Кока, Бьянка и JONY.

Редакция ИА Регнум связалась с директором группы Миленой Дорохиной. Она рассказала, что коллектив всегда поддерживал Россию, а после начала СВО ребята постоянно помогают финансово и возят гуманитарную помощь солдатам. На всех своих концертах, по словам директора, они вывешивают российские флаги и не стесняются поддерживать СВО.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915528" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Концерт

«Дарья из Донбасса. Она никогда не поддерживала и не будет поддерживать ВСУ. Ребята только недавно вернулись из Мариуполя и Курска. Все обвинения в поддержке Украины — это вранье. В Германию ребята ездят часто. Там русские организаторы, которые поддерживают Россию», — рассказала Милена.

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Также представитель группы заявила, что деньги, заработанные за границей, всегда идут на помощь России, — все средства идут на благо страны и помощь бойцам СВО и беженцам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что концертный директор исполнителя JONY (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли) Владимир Шавгулидзе в разговоре назвал бредом слухи о спонсировании ВСУ.