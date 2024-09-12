Москва, 12 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Концертный директор исполнителя JONY (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли) Владимир Шавгулидзе в разговоре с ИА Регнум назвал бредом слухи о спонсировании ВСУ. JONY и других российских артистов потребовали проверить на спонсирование ВСУ и при необходимости признать иноагентами. Причиной стали концерты в Европе, организаторы которых не скрывали свою помощь киевскому режиму.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Певец JONY

«Слухи о том, что JONY спонсирует ВСУ, — это полный бред, тут даже комментировать нечего», — отреагировал концертный директор артиста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нескольких российских артистов могут признать иноагентами за концерты в Европе, организаторы которых публично выступают за ВСУ и отправляют им часть заработанных на мероприятиях денег. Под подозрение попали Клава Кока, Бьянка и JONY, которые в октябре 2023 года принимали участие в фестивале Glamotion, который проходил в разных городах Германии. Организаторы мероприятия — супруги Алексей и Надежда Кинс. Надежда — уроженка Украины, и после начала СВО публично осуждала Россию, а также переводила на нужды ВСУ часть доходов, полученных от концертов с участием российских исполнителей. Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить артистов на иностранное финансирование их деятельности.

«Своими действиями такие артисты дискредитируют политику президента России и курс нашей страны. Зная, что Германия поддерживает террористический режим Украины, а организаторы их выступлений собирают деньги на нужды ВСУ, продолжают давать там концерты. В данном случае гонорары получены из страны, входящей в состав НАТО, которая полностью поддерживает террористический режим Киева», — процитировал обращение в генпрокуратуру источник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что барды Сергей и Татьяна Никитины, которые регулярно дают концерты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, сотрудничают с антироссийской организацией и записывают ролики для сбора денег в поддержку Украины.