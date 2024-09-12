Симферополь, 12 сентября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Заместителя руководителя управления Росгвардии по Крыму Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Салманов арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что уголовное дело расследует следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.

Ранее СК возбудил уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина. Кроме того, по делу о мошенничестве под домашним арестом находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.