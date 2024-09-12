Вашингтон, 12 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск одной фразой ответил на планы Вашингтона разрешить Киеву наносить удары вглубь России.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Илон Маск

По мнению Маска, третья мировая война началась давно, однако западные страны не признают этого. Теперь же ситуация может привести к открытому конфликту.

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — написал он, комментируя публикацию о возможных последствиях разрешения со стороны США в виде начала конфликта на мировом уровне.

На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что разрешение Киеву наносить удары поставленным дальнобойным оружием вглубь российской территории не сыграют решающую роль в конфликте, поскольку большинство военных самолётов РФ находятся вне зоны досягаемости данного оружия.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время визита на Украину обсудил этот вопрос. Он добавил, что планирует передать действующему президенту США Джо Байдену результаты переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО в ручном режиме координирует удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России. Он также добавил, что решение о снятии ограничений на удары украинских боевиков вглубь РФ Вашингтон принял давно, сейчас его пытаются оформить в публичном пространстве.