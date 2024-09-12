Вашингтон, 12 сентября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Избирательный штаб кандидата в президента США Дональда Трампа поблагодарил действующего главу Белого дома Джо Байдена за фотографию в агитационной кепке республиканца. Сообщение штаб опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Соцсети. Кадр из видео

«Спасибо за поддержку, Джо!» — написали представителя штаба.

Перед этим президент США на мероприятии, посвящённом годовщине терактов 11 сентября 2001 года, примерил кепку в поддержку Трампа. Как отметил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, Байден сделал это в качестве жеста, напомнив о двухпартийном единстве.

Как передавало ИА Регнум, выборы главы государства состоятся в США 5 ноября. Изначально от демократов на них планировали выдвинуть Байдена, но после провального выступления на июньских дебатах с Трампом действующий президент страны принял решение выйти из гонки. Байден поддержал выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, её официально утвердили кандидатом в президенты США на съезде Демпартии в Чикаго.

До этого издание The Hill писало, что Байден в оставшиеся перед отставкой месяцы планирует увеличить число своих публичных выступлений, чтобы поддержать Харрис. Перед этим Байден посетил штаты Мичиган и Висконсин, а также Пенсильванию, где появился на публике вместе с Камалой Харрис. По информации издания, Байден продолжит посещать штаты в течение ближайших месяцев. Также глава Белого дома рассчитывает принять дополнительные меры по снижению стоимости жилья.

Ранее Харрис выразила уверенность, что предвыборная гонка с Трампом будет оставаться напряжённой до самого конца.