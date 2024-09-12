Иваново, 12 сентября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» обратилась к государству с просьбой передать ей акции Ивановского завода тяжёлого станкостроения. Об этом 12 сентября сообщают «РИА Новости».

svtk44

«В «Ростехе» подтвердили, что действительно обратились к государству с просьбой передать акции завода госкорпорации. Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС», — говорится в сообщении агентства.

По словам источника, близкого к «Ростеху», холдинг СТАН, который сейчас является крупнейшим станкостроительным объединением в России, вынужден арендовать часть площадей ИЗТС и производить на них станки. Он отметил, что частные владельцы препятствуют этой работе.

«Мы просим государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать нашей профильной промышленной структуре», — сказал он.

Днём ранее Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжёлого станкостроения.

В феврале стало известно, что Генеральная прокуратура решила вернуть в госсобственность акции Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). В ведомстве уточнили, что в 1990-х годах предприятие приватизировали незаконно. По версии прокуратуры, решение о передаче акций оборонного ИЗТС приняли не уполномоченные на это лица и организации и без обязательного в таких случаях разрешения правительства.

В мае Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на имущество судостроительного завода по иску прокуратуры. Суть претензий надзорного органа в материалах дела не раскрыли. Ярославский судостроительный завод являлся частной верфью, строящей корабли и суда. Владельцами верфи на 95% являются «Финсудпром», «Лидер Гарант» и ещё две структуры. Оставшиеся 5% отдали миноритарным акционерам. Одна золотая акция есть у Минпромторга.