Москва, 12 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Певица Кристина Орбайкайте заявила, что больше не будет выступать в России, свой последний концерт она дала в марте этого года в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кристина Орбакайте

«В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сказала Орбакайте в интервью RTVI, добавив, что после мартовского концерта в Санкт-Петербурге «проехаться» по стране у неё не вышло.

При этом певица заявила, что переживала со своими слушателями все самые тяжёлые времена в стране.

Помимо этого, Орбакайте рассказала о главной мечте её матери певицы Аллы Пугачёвой. По её словам, она мечтает вернуться в Москву и встретиться со своими родственниками.

«Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить», — заключила Орбакайте.

Ранее ИА Регнум передавало, что выступление Кристины Орбакайте на концерте, посвящённом Международному женскому дню, в Москве отменилось в последний момент. Певица сама отказалась от выступления в день концерта, объяснив это неожиданной болезнью и температурой.

На данный момент Кристина Орбакайте живёт в США вместе со своей дочерью Клавдией и мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым. По данным российских источников, ранее певица приезжала в Россию для выступлений на крупные праздники. В интервью RTVI US она также заявила, что США отличаются от других стран свободой. Россию же Орбакайте назвала государством, где «всегда сложные времена».