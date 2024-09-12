Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Следователи нашли в собственности у гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова и членов его семьи недвижимость в России и Турции, а также дорогостоящие автомобили стоимостью более 100 млн рублей, сообщила 12 сентября пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В СК уточнили, что в собственности у Михайлова и его родных находились многочисленные объекты недвижимости в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции. Помимо этого, у главы «Ленбытхима» имеется автопарк из дорогостоящих автомобилей стоимостью более 100 млн рублей. СК проверяет законность их приобретения.

В настоящее время решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения.

Ранее в этот же день стало известно, что гендиректор ООО «Ленбытхим» задержан в рамках дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Петербурге. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключённых на сумму более 115 млн рублей с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, Михайлов умышленно завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей.

Как предавало ИА Регнум, 11 сентября сотрудники МВД в Краснодаре задержали гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Министерства обороны в рамках гособоронзаказа. Отмечается, что подозреваемый похитил деньги при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.