Вашингтон, 12 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Отряд спецназа Военно-морских сил США, который убил в 2011 году экс-главаря группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, готовится к миссии по оказанию помощи Тайваню в случае «военного противостояния» с Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Armin Weigel/dpa/Global Look Press

«Шестой отряд тайного подразделения спецназа ВМС США SEAL, который убил Усаму бен Ладена в 2011 году, готовится к миссиям по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шестой отряд подразделения SEAL является самой элитной в американской армии силой «первого уровня». Деятельность этого отряда строго засекречена, поэтому источники не предоставили газете подробностей его миссии на Тайване.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань был и остаётся частью Китая и никогда не будет «отдельным государством». Он подчеркнул, что Пекин обязательно будет принимать контрмеры, когда силы, поддерживающие Тайвань в стремлении отделиться, будут совершать провокации.

Пекин 12 июля ввёл санкции против ряда американских военно-промышленных компаний, продающих вооружение Тайваню. Также МИД КНР обвинил Вашингтон в серьёзном вмешательстве во внутренние дела Китая и нанесении ущерба его территориальной целостности.

Президент США Джо Байден 4 июня допустил отправку американских войск на Тайвань. По его словам, это может произойти при «применении силы» Китаем против острова.