Москва, 12 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В России с 1 июля 2025 года должно начаться полноценное широкое использование цифрового рубля. Это следует из предложений по изменению законодательства, направленных Банком России в Минфин и опубликованных на его сайте.

Иван Шилов ИА Регнум Цифровой рубль

Как указано в публикации, к этой дате крупнейшие российские банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, в том числе пополнение и открытие счётов, осуществление переводов, а также приём в инфраструктуре этой формы нацвалюты. Остальные банки с универсальной лицензией могут доработать свои системы до 1 июля 2026 года, прочие кредитные организации — до 1 июля 2027 года. Торговые и сервисные предприятия должны будут начать приём оплаты в цифровых рублях в такие же сроки.

«Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП», — указано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Центральный банк России намерен продолжать тестирование цифрового рубля как минимум до конца 2024 года. При этом запуск в массовый оборот произойдёт не ранее 2025 года.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о внедрении цифрового рубля и безналичных расчётах с ним. Оператор платформы цифрового рубля официально стал субъектом национальной платёжной системы. Документ установил требования к работе с цифровым рублём и его счетами, а также порядок доступа к платформе.