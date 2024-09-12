Якутск, 13 сентября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Офицер из Якутии Дмитрий Куценко десять часов сдерживал натиск военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации, за что был удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Айсен Николаев

РИА Новости/Станислав Красильников

«Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приёмам морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов», — написал он в своём Telegram-канале.

Под командованием офицера морпехи около десяти часов сдерживали атаки ВСУ. Во время боёв российские бойцы уничтожили четыре единицы украинской бронированной техники и около двух десятков боевиков ВСУ. В результате украинские подразделения отступили, населённый пункт остался под контролем ВС России.

Глава республики отметил, что Дмитрий Куценко стал девятым жителем Якутии, который за время проведения спецоперации получил высшую государственную награду.

Ранее ИА Регнум передавало, что президент России Владимир Путин встретился с героем СВО подполковником Александром Даниловым, руководившим обороной посёлка Малая Локня Курской области.

В ходе оборонительных действий в российском регионе подразделение Данилова уничтожило до восьми разведывательных групп противника, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, а также взяло в плен одного бойца ВСУ.