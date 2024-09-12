Южно-Сахалинск, 12 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Российский военный приговорён к четырём с половиной годам исправительной колонии за повторный отказ направиться в зону проведения спецоперации, сообщила 12 сентября пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного судана своём сайте.

ИА REGNUM

«11 сентября 2024 года Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего К., ранее осуждённого военным судом в марте 2024 года к лишению свободы условно, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2.1 ст. 332 УК РФ», — сказано в сообщении.

В суде уточнили, что 21 июня в помещении центра боевого управления штаба воинской части в Южно-Сахалинске он отказался от участия в боевых действиях, заявив о нежелании исполнять отданный в установленном порядке приказ командира об убытии в зону проведения СВО. За это его приговорили к лишению свободы на срок 2 года 10 месяцев. Ранее за такой же отказ он уже был приговорён к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно.

При вынесении итогового решения судья частично присоединил к новому приговору неотбытую часть наказания и приговорил его к лишению свободы на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года на Камчатке двое военнослужащих, отказавшихся участвовать в военной спецоперации на Украине, получили по 2,5 года колонии-поселения. Каждый из военнослужащих отказался выполнять приказ командира воинской части «о необходимости его убытия на специальную военную операцию», не желая участвовать в боевых действиях. При этом каждый осознавал объявленную в стране мобилизацию. Военнослужащие нарушили Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав ВС России, отмечали в суде.

В декабре 2022 года Курский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде трёх лет колонии двоим мобилизованным, которые отказались по приказу командира отправиться к местам выполнения спецзадач в рамках СВО.