Севастополь, 12 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Подготовка диверсионно-террористического акта пресечена в Севастополе, сообщили 12 сентября в региональном управлении ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

По данным ведомства, 51-летний житель намеревался подорвать железнодорожный мост. Ранее сотрудник украинских спецслужб завербовал его через переписку в мессенджере.

Мужчина согласился собирать для Украины сведения о российских военных объектах и объектах транспортной инфраструктуры, чтобы затем совершить теракт.

Действуя по заданию куратора, мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства. Его задержали до совершения подрыва.

Задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Крыму задержали женщину, которая собиралась с помощью самодельных ручных гранат уничтожить автомобиль с символом Z. Она действовала по инструкции украинских спецслужб, в частности, посмотрела обучающее видео. Совершить теракт женщина не успела — её задержали сотрудники ФСБ.

В Следственном комитете РФ сообщили 5 сентября, что задержаны трое участников террористического сообщества, которые действовали под кураторством украинских спецслужб. В частности, они передали информацию о российских подразделениях в Луганске в январе прошлого года. Кроме того, один из пособников Киева 18 июня 2024 года передал координаты железнодорожного объекта в Адлере для проведения теракта. Российские силовики пресекли эту террористическую акцию и задержали россиянина.