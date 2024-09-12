Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой МИД КНР Ван И передал председателю КНР Си Цзиньпину тёплые пожелания, а также напомнил, что ожидает лидера Китая на грядущем саммите БРИКС, который пройдёт в Казани в октябре 2024 года.

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«Жду в России, в Казани, нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались. Прошу передать ему самые лучшие пожелания», — сказал российский лидер на встрече в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в Константиновском дворце Путин встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, который прибыл с визитом в Россию по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. В ходе встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном Путин заявил, что он планирует провести отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР на октябрьском саммите БРИКС.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что Москва и Пекин прорабатывают детали участия Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС в Казани.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва пригласила на саммит БРИКС 36 иностранных лидеров, 18 из которых уже подтвердили своё участие.