Москва, 12 сентября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Около 440 граждан иностранных государств проверяют на нарушения миграционного законодательства после рейда в хостел на юго-западе Москвы, говорится 12 сентября в Telegram-канале столичного главка СКР.

Telegram/Столичный СК

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества правоохранителями была получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной в Москве, после чего там был проведён обыск.

В хостеле находились 439 иностранцев, они доставлены к правоохранителям для проверки соблюдения миграционного законодательства, а также возможного совершения ими правонарушений.

«Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915492" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В рамках уголовного дела проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы

Как передавало ИА Регнум, 8 августа СК проинформировал, что правоохранители задержали в Москве преступную группу, которая организовала канал незаконной миграции. Одним из пяти фигурантов дела является участковый уполномоченный отдела столичной полиции. Следователи установили, что задержанные с июня 2021 года по июнь 2024 года за деньги оформляли фиктивную регистрацию по месту пребывания для иностранцев.

22 июля следователи в Москве задержали членов преступной группы, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции. Как установили следователи, задержанные с сентября 2023 года заселяли иностранцев, незаконно находившихся в России, в 150 квартир, владельцы которых умерли.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, который позволяет полиции выдворять из страны иностранцев, не получая санкции суда. Это будет разрешено делать в отношении лиц, которые нарушают законодательство. Нововведение вступит в силу через 180 дней после публикации закона.