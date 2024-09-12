Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщила 12 сентября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Началась беседа главы российского государства с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И», — сказано в сообщении.

О визите китайского министра в Санкт-Петербург стало известно 9 сентября. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Ван И прибыл с визитом в Россию по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Уточнялось, что глава МИД Китая примет участие в 14-й встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.

Ранее Ван И посещал Россию в феврале и сентябре 2023 года. В ходе февральского визита в Москву китайский дипломат, на тот момент занимавший пост заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, провёл переговоры с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече с Лавровым Ван И заявил о важности дружеских отношений с Россией и подчеркнул, что будет помогать их углублению на любом посту.

В сентябре Ван И, который к этому моменту был назначен главой МИД КНР, прибыл в Россию с четырёхдневным визитом. В Пекине отметили, что поездка нацелена на обмен мнениями по вопросам, затрагивающим стратегические интересы безопасности обеих стран. Тогда западные СМИ связали поездку Ван И с ожидавшимся в октябре визитом Путина в Китай на форум «Один пояс — один путь». Этот визит состоялся 17 и 18 октября.