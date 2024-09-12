Москва, 12 сентября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В столице завершился масштабный форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». На более чем 200 тематических площадках гости ознакомились с современными достижениями города и узнали, как стратегия развития Москвы превратит её в инновационный мегаполис. Одной из флагманских площадок форума-фестиваля стал спорткомплекс «Лужники». Её разнообразная программа привлекла огромное количество гостей и экспертов, которые оценили не только спортивные активности площадки, но и представленные там достижения столицы.

moscow2030. mos.ru Флагманская площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

Благоустройство города стало одной из главных тем площадки в «Лужниках». Гости форума-фестиваля увидели, как будут выглядеть обновленные улицы и какие технологии для этого применяются. На площадке можно было также узнать интересные факты о капитальном ремонте, освещении, прокладке трубопроводов, ремонте дорог и других сферах городского хозяйства.

«Смысл и идея этого необычного форума — современный мегаполис и его будущее. Но главное — фестиваль строится вокруг людей и их потребностей в нашем стремительно меняющемся мире. Увидеть с необычного ракурса сегодняшний день, а потом оказаться в будущем нашего города было возможно на многочисленных площадках: Болотная площадь и Гостиный двор, «Зарядье» и «Музеон» и многие другие. Но одной из самых интересных стала территория Комплекса городского хозяйства в «Лужниках», — отметила генеральный директор проектной организации «Лемма» Марта Кузнецова.

moscow2030. mos.ru Флагманская площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

Она рассказала, что зона, организованная как огромная детская площадка с разными активностями, стала местом прогулок и комфортного отдыха для родителей с детьми. А игры, в которых могли принять участие маленькие посетители площадки, оказались возможностью погрузиться в профессию.

«Мне как архитектору показалась очень интересной игровая зона «Собери город», рассказывающая о благоустроенных улицах Москвы», — добавила Кузнецова. В этой игре на одной стороне специальной конструкции было представлено изображение улицы до благоустройства, а на другой — после. Нужно было собрать цельную картину, подбирая правильные элементы.

moscow2030. mos.ru Флагманская площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

«Среди наших проектов есть набережные. Один из трендов, которые имеют существенный потенциал развития, — создание на них зон пляжного отдыха. Фестиваль «Москва 2030» наглядно показал, насколько это востребовано. Зоны с импровизированным бассейном и шезлонгами на берегу пользовались неизменной популярностью этим жарким летом. Уверена, что «Москва 2030» стала не только комфортной развлекательной площадкой, но и дала новый импульс для дальнейшего развития», — подчеркнула Кузнецова.

Работа по благоустройству общественных пространств, парков, улиц, набережных, дворов Москвы ведется с 2011 года, напомнил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Александр Адайкин.

moscow2030. mos.ru Флагманская площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

«На площадке Комплекса городского хозяйства в «Лужниках» форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» мы погружались в атмосферу будущего, которое уже сейчас на наших глазах создается правительством Москвы в каждом округе, районе и дворе», — добавил он.

Так, в городе появятся и современные интерактивные детские площадки, и многофункциональные спортивные зоны, и места отдыха у воды, и удобные и доступные для передвижения жителей города пешеходные маршруты. Кроме того, высаженные деревья и кустарники преображают пространства, делая их уютными и красивыми, а новое освещение позволяет чувствовать себя в безопасности.

«В центре всех этих изменений — человек, для которого создаются все условия полноценной и комфортной жизни, работы и отдыха», — подчеркнул Адайкин.

moscow2030. mos.ru Флагманская площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

Создание возможностей для будущих поколений — одно из главных направлений работы при благоустройстве столицы, считает архитектор, урбанист, основатель Tesler architects Кирилл Теслер.

«Программа форума позволяет не только хорошо провести время с друзьями и семьей, но и заглянуть в будущее, задуматься и увидеть город, создаваемый для наших детей», — отмечает он.

Особенно Теслер отметил площадку с шахматами в виде московских зданий, где дети могли ознакомиться с архитектурой столицы, а также зону отдыха у воды.

«В такую жаркую погоду дети выстроились в очередь, чтобы поплескаться в бассейне, а их родители расположились на шезлонгах и смогли отвлечься от городской суеты, почувствовать себя на отдыхе около моря», — поделился архитектор.

moscow2030. mos.ru Флагманская площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

Он подчеркнул, что такие зоны отдыха у воды всегда пользовались спросом, а сейчас приобретают все большую популярность в городском благоустройстве.

«Также я не смог пройти мимо аттракциона, который дает детям возможность попробовать себя в роли строителя: управляя ковшом мини-экскаватора, можно было переносить пластиковые шарики из одной емкости в другую», — добавил Теслер. По его словам, это может подтолкнуть ребят к выбору будущей профессии.

Другой важной молодежной площадкой он назвал зону паркура.

«Нельзя не отметить зону паркура, где представлен образ города для молодежи, который позволяет испытать себя и ответить на новые вызовы», — сказал Теслер.

moscow2030. mos.ru Флагманская площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходил с 1 августа до 8 сентября более чем на 30 площадках по всей столице. Гости мероприятия узнали о развитии города: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.

Посетители флагманской площадки на территории олимпийского комплекса «Лужники» проводили марафон тренировок, узнали больше об экономике и благоустройстве столицы и даже посетили интерактивную зону.