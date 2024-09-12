Москва, 12 сентября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Следователи установили соучастника обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина и объявили его в розыск. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Захар Прилепин

«В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведён ряд экспертиз, подтверждающих причастность (Александра) Пермякова (внесён в перечень террористов и экстремистов) к инкриминируемому преступлению. Сам он также полностью признал вину», — указано в сообщении.

Представители ведомства отметили, что Александра Пермякова обвиняют обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия, боеприпасов), а также ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Следствие также установило соучастника совершённого преступления, которого уже объявили в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машину, в которой находился публицист, взорвали под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте происшествия.

Прилепин после покушения признался, что не слышал ни взрыва, ни хлопка. По его словам, он очнулся и понял, что машина перевёрнута.

31 июля генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Пермякова.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 во время творческого вечера погиб российский военкор Владлен Татарский. По данным ФСБ, заказчик убийства — украинские спецслужбы.

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